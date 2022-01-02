Двоих детей спасли на пожаре в Приморье

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В субботу, 1 января, во Владивостоке произошел пожар в многоэтажном доме. Прибывшие на место происшествия огнеборцы вывели из здания четверых человек. Двое из них – дети. Подробнее в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел в одном из домов по улице Гамарника. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 16:20. Спустя восемь минут на пожар уже прибыли огнеборцы. Горел балкон второго этажа многоквартирного дома и часть прилегающей к нему комнаты. По данным пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, огонь успел повредить 10 квадратных метров.

Из отрезанных дымом помещений пожарные вывели на улицу четырех человек. Среди них было двое детей.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Всего в тушении было задействовано 3 единицы пожарной техники и 13 человек личного состава.

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