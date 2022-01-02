«Это был член нашей семьи». Девушка из Приморья рассказала, что случилось на дороге возле дома

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана.

Девушка из Приморья поделилась своим горем, которое случилось в ее семье в первый день нового 2022 года. По словам пострадавшей, неизвестный задавил ее собаку, которая для нее не просто животное, а член семьи. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел в городе Артем, в районе дома по улице Симферопольская,12. Судя по всему, девушка в вечернее время прогуливалась со своей собакой по улице. Во дворе жилого дома, где они гуляли, на собаку наехал джип темного цвета. По словам девушки, за рулем иномарки находился мужчина, рядом с ним была женщина, а на заднем сиденье ребенок.

- Между четвертым и пятым подъездом был совершён наезд на мою собаку, йорк. Когда он переехал собаку, и она завизжала, он остановился, но, тем не менее, продолжил движение и переехал пса еще и задним колесом. Когда я подбежала и схватила собаку на руки, водитель открыл дверь, посмотрел на нас и поехал дальше. Развернулся возле шестого подъезда, осветил нас фарами и удалился, несмотря на мою истерику, - рассказала в социальных сетях девушка.

Чуть позже, примерно к 22:00 собака от полученных травм скончалась. Девушка решила разыскать обидчиков через социальные сети и опубликовала свой крик души в одном из местных пабликов в «Инстаграм». Однако там в свой адрес она получила только негативные комментарии.

- Простите, конечно, но для чего они должны откликнуться? Ваша собака была без поводка, а йорки сами по себе лезут, куда не надо. Вам будет на будущее урок, что любая собака, какой бы она не была, должна быть на поводке. У меня у самой так же сбили собаку, вернее так же переехали, спаниеля не стало почти сразу, так же был членом семьи, но нужно вынести из этой ситуации урок, - выразился один из местных жителей.

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