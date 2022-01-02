В Приморье полыхает многоэтажный жилой дом

Фото: скриншот из видео, instagram.com/bkamen_news/

В Большом Камне произошел пожар в жилом многоквартирном доме. Об этом стало известно из «Инстаграм».

Сообщается, что горит малосемейка в районе Нового Мира по улице Прибрежная, 4. На месте уже работают пожарные. По свидетельствам очевидцев, на место происшествия отправились сразу несколько спецмашин, в том числе и пожарная автолестница, а также пару автомобилей скорой помощи. Пока что информация о пострадавших отсутствует.

«Комсомольская правда – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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