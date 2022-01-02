Стабильность отклеилась. Порыв ветра сорвал обшивку с одной из школ в Приморье

Фото: instagram.com/newsfokino/

Погода в новом 2022 году пока не радует приморцев теплом. Больше всего проблем доставляет порывистый ледяной ветер. Он то и стал виновником произошедшего в одном из городов Приморского края.

Год для одной из школ города Фокино начался не совсем удачно. 1 января сильный порыв ветра сорвал обшивку со школы №259, расположенной по улице Постникова, 4. Огромный пласт сайдинга упал прямо перед входом в здание и полностью загородил проход.

По предварительной информации, никто не пострадал.

- Я очень надеюсь, что никого не убило, и очень надеюсь, что в этот раз обшивку закрепят лучше, - прокомментировала произошедшее одна из жительниц города Фокино.

Как стало известно, обшивку в скором времени пообещали вернуть на место, а работу гимназии возобновить в обычном режиме.

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