«Кто за это ответит»: автомобилисты из Приморья рассказали, как их «обстреляли» на трассе

Фото: instagram.com/news_patrul/

Автомобилисты из Приморья оказались в очень неприятной ситуации. Дорожные службы решили посыпать трассу, а вместо этого создали автолюбителям еще больше проблем. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О произошедшем в социальных сетях написала девушка. По ее словам, федеральную трассу в районе Анучино в воскресенье, 2 января, дорожные рабочие посыпали землей с камнями.

- Огромные камни летят из под колёс встречных авто! Проехали по данному участку – как под обстрелом побывали, вся машина в сколах, стекло лобовое разбито! Что творят дорожные службы?! Куда жаловаться и кто за это ответит? – причитает девушка.

Свои слова автор поста подкрепила фотографиями.

Фото: instagram.com/news_patrul/

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.