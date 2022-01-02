«Кто за это ответит»: автомобилисты из Приморья рассказали, как их «обстреляли» на трассе

Фото: instagram.com/news_patrul/
Автомобилисты из Приморья оказались в очень неприятной ситуации. Дорожные службы решили посыпать трассу, а вместо этого создали автолюбителям еще больше проблем. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
О произошедшем в социальных сетях написала девушка. По ее словам, федеральную трассу в районе Анучино в воскресенье, 2 января, дорожные рабочие посыпали землей с камнями.
- Огромные камни летят из под колёс встречных авто! Проехали по данному участку – как под обстрелом побывали, вся машина в сколах, стекло лобовое разбито! Что творят дорожные службы?! Куда жаловаться и кто за это ответит? – причитает девушка.
Свои слова автор поста подкрепила фотографиями.
Фото: instagram.com/news_patrul/
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