10 умерших за два дня: коронавирус продолжает наносить удар по Приморью

Опасное заболевание продолжает уносить жизни в Приморье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неутешительную статистику предоставил штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье. По данным специалистов, за последние два дня от опасной инфекции в крае скончались еще 10 пациентов, четверо из них за минувшие 24 часа. Всего же число смертей с начала пандемии достигло 1565.

По последним данным, новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 369 жителей Приморья. За все время в крае выявлено 103 156 случаев заболевания.

Из позитивных новостей – число выздоровевших пополнили 173 пациента. Вылечиться с начала эпидемии смогли 86 470 человек.

На сегодняшний от COVID-19 привито 908 479 приморцев.

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