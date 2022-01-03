Ревнивый приморец набросился на знакомого с ножом

В подробностях происшествия разбираются специалисты. Фото: Олег ЗОЛОТО

1 января для одного из жителей Приморья стало и вторым днем рождения. Дело в том, что мужчину едва не убил его знакомый. Ревнивец набросился на оппонента с ножом, ранив в живот. К счастью, пострадавшего удалось спасти.

Покушение на убийство – иначе происшествие и не назовешь, случилось неподалеку от одного из домов на улице Ленина в Артеме. На почве ревности нападавший вонзил нож своей жертве в живот. Однако довести преступление до конца мужчине не удалось. Истекающему кровью приятелю вовремя оказали медицинскую помощь.

– В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, – отметили специалисты следственного комитета Приморья.

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