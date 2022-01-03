Может кто-то ищет? Странно припаркованный автомобиль привлек внимание владивостокцев

Местные жители переживают, что авто в угоне. Фото: Милана СОКОЛ

Внимание жителей Первомайского района Владивостока привлек разбитый Nissan Skyline. По словам очевидцев, припаркованная в одном из дворов машина стоит без движения несколько недель. Передняя часто авто разбита, государственного номера на переднем бампере нет, некоторые колеса спущены. Очевидцы переживают, что машина может быть в угоне.

Разбитый автомобиль привлек внимание горожан. Фото: www.instagram.com/dps.control_

Как отмечают свидетели, Skyline стоит на Часовитина, хозяина авто местные не знают, вот и забеспокоились.

– Может кто-то ищет? – поинтересовался в соцсетях автор поста. Владелец машины пока на связь не вышел.

Машина стоит посреди двора. Фото: www.instagram.com/dps.control_

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