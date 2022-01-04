Снег накроет отдельные районы Приморья во вторник, 4 января

Фото: СОБОЛЬ Анна.

Во вторник, 4 января, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, в регионе сегодня местами ожидается небольшой снег, переменная облачность, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, на побережье до сильного. Температура воздуха -9...-19°C.

В дальневосточной столице осадков 4 января ждать не стоит. Ветер возьмет направление с северо-запада или запада, усилившись во второй половине дня. Столбики термометров будут показывать температуру до 13 градусов мороза.

В соседнем Уссурийске тоже без осадков, северо-западный умеренный ветер усилится во второй половине дня, температура воздуха -10...-12°C.

В Находке переменная облачность, утром сильный северо-западный ветер, который утихнет в течение дня, однако температура здесь чуть выше – до -8...-10°C.

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