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Владивосток4 января 2022 0:06

Снег накроет отдельные районы Приморья во вторник, 4 января

Во Владивостоке сегодня без осадков, но ветренно
София МИХАЙЛОВА
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Фото: СОБОЛЬ Анна.

Фото: СОБОЛЬ Анна.

Во вторник, 4 января, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, в регионе сегодня местами ожидается небольшой снег, переменная облачность, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, на побережье до сильного. Температура воздуха -9...-19°C.

В дальневосточной столице осадков 4 января ждать не стоит. Ветер возьмет направление с северо-запада или запада, усилившись во второй половине дня. Столбики термометров будут показывать температуру до 13 градусов мороза.

В соседнем Уссурийске тоже без осадков, северо-западный умеренный ветер усилится во второй половине дня, температура воздуха -10...-12°C.

В Находке переменная облачность, утром сильный северо-западный ветер, который утихнет в течение дня, однако температура здесь чуть выше – до -8...-10°C.

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