«Страшное место»: житель Приморья обратился к властям с вопросом о состоянии трассы в регионе

Фото: скриншот из видео, instagram.com/artem.news.plus/

Приморец обратился к властям с видеообращением. Парень снял на видео один из самых опасных, по его мнению, участков автодороги в Приморье. Автомобилист призывать обратить внимание на то, что каждый год здесь происходят аварии с летальным исходом. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, ролик появился во вторник, 4 января, в одном из местных пабликов города Артема в «Инстаграм». Автор видео снимает на камеру въезд в город и рассказывает о том, что этот поворот давно притягивает к себе аварии.

- Все знают этот злачный поворот на «Рассвете». Вот цветы стоят свежие, поставили. Каждый год здесь один-два человека умирают. Что будет, если довести леера за поворот, поставить фонарь, неужели это дороже, чем жизни людей? – комментирует парень.

Из комментариев под постом стало известно, что в новогоднюю ночь на этом участке трассы разбилась женщина. Именно поэтому на обочине дороге стоят свежие цветы. К слову, в социальных сетях сразу же нашлись и единомышленники.

- Страшное место, поворот крутейший, зимой там лёд, фонарей нет. На самом повороте по полосе в сторону «птичника» вечно сломанный асфальт, приходится брать левее к встречной полосе. А дальше, по ходу движения в сторону моста, остановки с неосвещенными пешеходными переходами. На это просто необходимо обратить внимание и исправить ситуацию! – поделилась своим мнением жительница Приморья.

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