Владивосток уже четвертый день удивляет жителей и гостей города обстановкой на дорогах

Фото: скриншот, Яндекс.Пробки.

Праздничные выходные очень облегчили жизнь приморским автолюбителям. Вот уже четвертый день в столице Дальнего Востока сервис Яндекс.Пробки показывает отсутствие заторов в городе. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вот уж что точно непривычно для города, так это пробки в 0 баллов. Праздничные выходные подарили жителям и гостям Владивостока отсутствие многокилометровых заторов. Об этом свидетельствует карта Яндекс.Пробки. Согласно ей, все дороги в городе на данный момент окрашены в зеленый цвет.

В местных пабликах в социальных сетях по этому поводу уже появились тематические мемы.

Фото: instagram.com/crazy_vdk/

- И только без пробок Владивосток становится действительно прекрасным городом, - гласит надпись под картинкой.

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