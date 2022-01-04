Во Владивостоке произошел пожар в госпитале для ветеранов войн

Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир.

Во Владивостоке загорелся госпиталь. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» стало известно от пресс-службы ГУ МЧС Приморья. По предварительной информации, никто не пострадал.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 3 января. Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы Владивостока в 13:45. Звонивший сообщил о пожаре на улице Новожилова.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит госпиталь для ветеранов войн. Наблюдалось возгорание хозяйственного хлама в помещении бойлерной технического этажа. По данным пресс-службы ведомства, общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Пострадавших нет.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются специалистами. Всего в тушении было задействовано 10 единиц пожарной техники и 40 человек личного состава.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.