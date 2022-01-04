Автовоз перекрыл обе полосы в сторону загородной дороги во Владивостоке

Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир.

Во Владивостоке произошло ДТП с участием одного автомобиля. В результате инцидента обе полосы движения в сторону загородной трассы оказались заблокированы. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Происшествие случилось минувшим вечером понедельника, 3 января, в районе улицы Магнитогорская. Водитель автовоза двигался от популярного автомагазина вверх по улице, когда его транспорт буквально сел «днищем» на асфальт. В результате чего обе полосы движения оказались недоступными для проезда.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС, чтобы контролировать сложившуюся ситуацию. Затор растянулся от самого поворота на улицу Бородинская, и другим водителям пришлось объезжать пробку по дворам.

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