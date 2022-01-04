В Приморье пожар на крыше дома перекинулся на припаркованные возле него автомобили

Фото: БУЛАТОВ Алексей.

Минувшей ночью, 4 января, во Владивостоке сгорел частный дом. Пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент случился в половину четвертого утра. В 3:31 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Воздвиженка, что в Уссурийском городском округе.

К месту происшествия оперативно прибыли первые пожарные расчеты. Специалисты установили, что горит крыша частного дома. Более того, пламя, повредившее кровлю, уже успело перекинуться на четыре стоящих рядом с домом автомобиля.

По предварительной информации, озвученной в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, никто не пострадал, причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Тушили пожар 15 человек и четыре единицы пожарной техники.

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