Пятеро человек скончались от Covid-19 в Приморье

Фото: МАКОВЕЕВА СВетлана.

Правительство Приморского края опубликовало обновленную статистику по заболеваемости Covid-19 в регионе. По имеющимся данным, за прошедшие сутки скончались пятеро приморцев.

Так, в период с 3 по 4 января, в Приморье заразились коронавирусом 329 человек. Это, к слову, на 40 приморцев меньше показателей прошедших суток. Всего за время властвования пандемии в крае заболели 103 485 местных жителей.

Есть и печальная статистика – за сутки скончались пятеро человек, всего – 1 570 приморцев.

Прививку успели получить уже 909 001 житель края.

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