«Чего хотим от детей, если себя так ведут взрослые»: в Большом Камне «атаковали» новогодние инсталляции

Фото: instagram.com/bkamen_news/

В преддверии Нового Года все города Приморского края заметно преобразились. Не остался в стороне и Большой Камень. Здесь установили различные новогодние фигуры, вот только не все местные жители поняли их истинное предназначение. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сначала в одном из местных пабликов появилось сообщение о том, что инсталляции в районе улицы Постникова подверглись «нападению» детей. Ребята активно лазают по установленным вдоль дороги фигуркам: белому медведю и светящемуся снеговику. Доброжелатели сняли происходящее на фото и отправили в социальные сети с призывом к родителям провести беседу с детьми. Отметили и то, что многие фигуры уже поломаны.

Спустя сутки в этом же паблике в «Инстаграм» появилась еще одна тематическая фотография. Вот только главным героем фотосессии стали уже далеко не дети, а взрослая женщина. Она успела сфотографироваться и верхом на медведе, и встав ногами на полумесяц.

Фото: instagram.com/media_bk/

Между тем, как стало известно, данные конструкции не предназначены для того, чтобы на них вставали и залезали. Такое уточнение дала местная администрация.

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