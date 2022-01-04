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Владивосток4 января 2022 5:48

На полном ходу. Массовая авария произошла в Приморье

Сначала ДТП случилось с участием двух авто, а после на проезжающий мимо грузовик рухнул фонарный столб
София МИХАЙЛОВА
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Фото: ФРОЛОВ Михаил.

Фото: ФРОЛОВ Михаил.

Массовая авария случилась в Приморском крае. Пострадали не менее трех авто. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент случился в городе Находка, в районе улицы Сидоренко, 1. Поговаривают, что для этого перекрестка аварии – не редкость, и здесь, по мнению автомобилистов, давно пора установить светофор, который будет регулировать движение.

В этот раз ДТП произошло по стандартной схеме, один из участников дорожного движения выехал на нерегулируемый перекресток, не убедившись в безопасности маневра, где совершил столкновение с другим автомобилистом. Удар был такой силы, что последний буквально вылетел с дороги на встречную полосу. Автомобили получили серьезные механические и кузовные повреждения.

Чуть позже в этом же месте проезжал грузовой транспорт и по несчастной случайности на кабину авто рухнул фонарный столб с проводами. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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