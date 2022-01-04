В Приморье легковушка столкнулась с КАМАЗом

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Серьезная авария произошла в Приморье. Легковая иномарка сошлась в неравном бою с русским КАМАЗом. В результате инцидента пострадали люди. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент случился в Красноармейском районе, на 138 километре трассы Дальнереченск-Рощино-Восток. За рулем легковушки марки Nissan Sunny находился 49-летний мужчина. Двигаясь со стороны села Рощино в направлении поселка Восток, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство занесло на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной КАМАЗ 43101 под управлением 56 – летнего водителя.

Как выяснилось позже, мужчина вместе с семьей возвращался домой. Помимо него в авто находились еще его супруга и их ребенок. Последний спал на заднем сиденье, проигнорировав требования, установленные Правилами дорожного движения к перевозке детей.

По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, шестилетний мальчик получил тяжелую травму головы и был госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы. Родители госпитализированы в хирургическое отделение с травмами различной степени тяжести. Во время движения они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Теперь разбираться в обстоятельствах случившегося предстоит сотрудникам ДПС.

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