Ежедневная заболеваемость коронавирусом в Приморье снизилась до отметки в 285 человек

Привито в крае порядка 910 тысяч жителей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приморье идет на убыль ежедневная заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки заразились коронавирусом еще 285 человек - число резко снизилось. За весь период пандемии выявили 103 770 случаев заболевания.

Выздоровели при этом 230 человек, всего - 86 912 человек. К сожалению, четверо приморцев за сутки не смогли одолеть коронавирус, всего инфекция унесла жизни 1 574 жителей.

Привито как минимум первым компонентом уже 909 514 человек. Несмотря на снижение ежедневной заболеваемости, приморцы не спешат прививаться: так, за минувшие сутки вакцинировались всего 513 жителей (522 человека - днем ранее).

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