Жителей Арсеньевского ГО обеспечили чистой водой

Механизм отфильтровывает воду от примесей и обезжелезивает. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Долгожданные очистные сооружения ввели в эксплуатацию в приморском Арсеньеве на реке Дачной. Это позволит обеспечить весь городской округ чистой водой, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ранее вода поступала из водохранилища неочищенной. В механизмах предусмотрена очистка и компоненты, которые способны обезжелезивать воду.

- Объект очень нужный для Арсеньева, но и не менее сложный, что не позволило его сдать в 2020 году. Сейчас строительство завершено, и арсеньевцы могут получать чистую воду, - уточнила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Как отметили в пресс-службе, продолжается возведение водовода и очистных сооружений в селе Камень-Рыболов Ханкайского округа, станции обезжелезивания и резервуаров чистой воды в поселке Пограничный.

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