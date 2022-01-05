Популярное местечко международной кухни сгорело в Приморье

Фото: архив пресс-службы МЧС РФ по Приморскому краю
В Большом Камне сгорела популярная точка фаст-фуда - ларек продажи шаурмы в районе ТЦ "Центральный". Она вспыхнула минувшей ночью, и, как видно на кадрах, опубликованных в соцсети, масштабы пожара - серьезные. От филиала ничего не осталось. В пресс-службе МЧС Приморья уточнили, что пострадавших и погибших нет.
При этом жители в комментариях уточнили, что это уже вторая точка, сгоревшая в городе. Приморцы разделились на два лагеря: часть - скорбит, другие же злорадствуют.
- Шаурма там была отвратительная. Миллион слоев лаваша, сплошной жир, не поджаривали готовую шаурму <...>, - подписал публикацию автор.
"Какой ужас"; "Это дезинфекция от тараканов!"; "Грустно, но мне у них не нравилось, - пишут жители.
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