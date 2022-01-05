Вандалы разгромили сквер в Находке

Жители винят безнравственную молодежь в вандализме. Фото: nhk__24

Очередной сквер в Приморье атаковали вандалы. Жители не понимают, зачем их же земляки устроили погром. Сквер на Свердлова, 35, в Находке изменен до неузнаваемости: сломаны лавочки, разбиты фонари, все горки, детские и спортивные объекты - изрисованы.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей (nhk_24). На опубликованных кадрах виден ущерб: новый сквер в одну ночь стал напоминать заброшенное место.

Фото: nhk__24

В комментариях приморцы развязали спор, что стало причиной поступка. Традиционно большая часть винит молодежь и проблемы плохого воспитания. Некоторые сетуют, что создатели не позаботились о безопасности:

- Цена сквера - несколько миллионов, а десять тысяч на установку камер - никак? - негодует житель.

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