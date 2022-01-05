Самолет рейса Владивосток-Москва экстренно сел в Хабаровске из-за пассажира

Самолет Boeing 777-300ER Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вылетевший из Владивостока в Москву cамолет Boeing 777-300ER авиакомпании "Аэрофлот" (рейс SU-1701) экстренно сел в Хабаровске. По предварительной информации телеграм-канала "Провинциальное телевидение", одному из пассажиров стало плохо.

На 13:00 судно уже летит в сторону Москвы после дозаправки, следует из данных онлайн-табло. О ЧП сообщили другие пассажиры, человеку на борту стало плохо. По информации канала, пострадавший уже доставлен в больницу.

Подробности происшествия устанавливаются. Редакция выясняет обстоятельства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.