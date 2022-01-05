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Владивосток5 января 2022 4:25

Что происходит с народом? Очередная авария с 4 машинами всколыхнула приморцев

В Приморье из-за ДТП в районе Врангеля большегруз заблокировал полосу
Ростислав САХАЛИНОВ
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Фото: nhk__24

Фото: nhk__24

Серьезное ДТП случилось в районе Врангельского перевала, как стало известно "КП-Владивосток" из соцсетей (nhk_24). Пострадало 4 автомобиля, в том числе большегруз. Он заблокировал одну из полос движения.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. К счастью, обошлось без погибших, участники ДТП почти не получили травм. Обстоятельства ДТП еще предстоит установить, однако, по предварительной информации, авария произошла по вине пьяного водителя.

Приморцы взбудоражены аварией: многие не понимают, почему сезон стал таким "богатым" на ДТП.

- Что происходит, ведь год невисокосный, сколько аварий... Что с народом происходит?

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