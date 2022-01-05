Москва кардинально изменила условия резиденства в СПВ для приморских предпринимателей

Стать резидентом СПВ может ИП или коммерческая организация Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство РФ кардинально упростило критерии, чтобы получить статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ). Вместо 5 миллионов рублей объем вложений должен составить всего 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он уточнил, что такое решение позволит привлечь дополнительные инвестиции в развитие территории, ведь будет упрощен алгоритм получения статуса резидента.

- В качестве дополнительных преференций предусмотрено сокращенное время проведения контрольных проверок и получения разрешительной документации для объектов капитального строительства, режим единого окна при прохождении контроля на границе, круглосуточный режим работы пунктов пропуска, упрощенный визовый режим, - заявил Мишустин.

Напомним, СПВ - аналог территории опережающего развития. Инвесторы пользуются особыми режимами таможенного регулирования, сниженной налоговой ставкой. В числе льгот: всего 5% - налог на прибыль, отсутствие налога на землю и имущества в течение пяти лет (всего 0,5% в течение следующих пяти лет).

В СПВ запланировано более 88 тысяч рабочих мест, создано пока порядка 28 тысяч. Преференции действуют в 22 муниципалитетах Приморья, Сахалина, Камчатке и Чукотки, Хабаровского края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.