Каток и горку открыли для жителей Владивостока в парке имени Лазо

Каток в парке имени Сергея Лазо. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо во Владивостоке открылся полноценный каток с прокатом и заточкой коньков, а также горка. Для переодевания и отдыха оборудовано теплое помещение, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Каток на Лазо, как видно на кадрах, вышел удачным и масштабным. В центре красуется небольшая новогодняя елка.

Напомним, в парке планируется масштабная реконструкция. Для того чтобы узнать предпочтения жителей, создан опрос горожан - он продлится до 31 января по ссылке.

- Он был открыт в 1941 году и сегодня нуждается в масштабной реконструкции. Это подтвердило прошедшее в этом году онлайн-голосование, по итогам которого эта территория стала одним из лидеров – её благоустройство поддержали почти 8 тысяч горожан, - сообщили в пресс-службе.

СПРАВКА:

Сергей Лазо - офицер военного времени Русской императорской армии. В период Революции 1917 года - советский военачальник и государственный деятель, принимавший активное участие в установлении советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке, участник Гражданской войны. Его называют Дон Кихотом революции.

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