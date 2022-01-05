Дождались: база олимпийского класса откроется в Приморье спустя несколько десятков лет

Гребная база в Партизанском городском округе. Фото: пресс-служба правительства Приморья

В первом квартале 2022 года в поселке Лозовый (Партизанский ГО) откроется гребная база. Готовность объекта проверил Олег Кожемяко, губернатор края, 5 января.

Базу удалось отстроить менее чем за два года, отделка внутри здания завершена, получено заключение о конце строительства. Осталось навести порядок в помещениях, закупить и расставить мебель, оборудование. Кожемяко назвал базу одной из лучших в России - в здании удобные номера, столовая, душевые, кинозал.

- База расположена в хорошем месте, на ней можно проводить соревнования всех уровней, чемпионаты, подготовку сборной России. А для наших гребцов – это возрождение былой славы, спортивных традиций, - уточнил губернатор.

Напомним, базу "Олимпийскую" возвели на месте старого объекта, нуждающегося в масштабной реконструкции. Кирпичное здание на этом месте возвели в 1988 году, здесь тренировались сборные Советского Союза и России.

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