Куда летел? Масштабное ДТП сковало трассу в Приморье

Фото: принтскрин видео, dpskontrol125rus

В Приморье на трассе Уссурийск-Владивосток произошло массовое ДТП, в котором пострадали три автомобиля. О некоторых подробностях аварии стало известно "КП-Владивосток" из соцсетей.

На кадрах видно, что урон от ДТП действительно масштабен. Пока неизвестно, насколько пострадали водители и пассажиры. Погибших нет. Можно предположить, что авария произошла из-за выхода одной из машин на встречную полосу.

Обстоятельства уточняются. На месте уже работают сотрудники ГИБДД, бригады скорой помощи, следует из сообщения очевидцев, замечено не было.

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