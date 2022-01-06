Во Владивостоке в четверг, 6 января, будет морозно и ветрено

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления

В четверг, 6 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-15°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного,во второй половине сильный.Температура воздуха -10...-12°С. В соседнем Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине северо-западный умеренный. Температура воздуха -11...-13°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха -4...-6°C.