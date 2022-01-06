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Владивосток6 января 2022 1:08

Еще пять смертей от коронавируса зарегистрированы за сутки в Приморье

Количество заразившихся приросло на 261 человека
Владимир СЕМЕНОВ
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Опасная инфекция продолжает уносить жизни в Приморье

Опасная инфекция продолжает уносить жизни в Приморье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным специалистов, за последние сутки от коронавируса в Приморье скончались еще 5 пациентов. Всего же число смертей с начала пандемии достигло 1579.

По состоянию на 6 января, инфекция выявлена еще у 261 приморца. За все время в крае выявлено 104 031 случай заболевания.

Из позитивных новостей – число выздоровевших пополнили 243 пациента. Вылечиться с начала пандемии смогли 87 155 человек.

На сегодняшний от COVID-19 привито 910 115 приморцев.