История с выложенными в Сеть неприличными фото жительницы Приморья заинтересовала правоохранителей

Пострадавшая считает, что ее неприличные фото опубликовал бывший муж. Фото: pixabay.com

Приморские следователи организовали доследственную проверку по факту распространения неприличных фото местной жительницы в Инстаграме ее бывшим мужем, сообщает «Золотой Мост».

Как стало известно изданию, в первый день 2022 года в правоохранительные органы обратилась жительница Артема с заявлением о том, что ее личные фото оказались в широком доступе в сети Интернет - кто-то выложил их на специально созданной странице в Инстаграме. На этих фото женщина изображена в неприглядном виде – в частности, в туалетной комнате. Сама женщина отметила в заявлении, что эти фото были только у нее и у ее бывшего супруга, с которым она незадолго до этого развелась.Заявительница требовала привлечь лиц, распространивших такие фото, к ответственности по ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни).

По данным издания, уже 3 января следственный отдел по г. Артёму СУ СКР по Приморскому краю затребовал все материалы из полиции в рамках проведения доследственной проверки. Сама потерпевшая уже была опрошена в Следкоме. Сотрудниками следственного отдела также назначен ряд мероприятий, направленных на получение доказательств по данному материалу. .