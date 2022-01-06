Ворона безнаказанно «отругала» тигра в приморском нацпарке «Земля леопарда»

Полосатый кот перенес нападки вороны с царственным спокойствием. Фото: кадр с видео нацпарка "Земля леопарда"

Необычно близкое «общение» вороны с хозяином тайги амурским тигром попало на видео фотоловушки национального парка «Земля леопарда» в Приморье.

На видео, распространенном пресс-службой нацпарка, запечатлен «диалог» отдыхающего молодого тигра и вороны. Наглая птица на расстоянии не больше метра настойчиво докучает хищнику своим карканьем. Впрочем, хозяин тайги ведет себя царственно спокойно, стоически перенося вороньи выпады.

По словам специалистов, запечатленное действо – достаточно необычный случай взаимодействия этих животных. Обычно хищники (тигр) и падальщики (вороны) взаимодействуют иначе. Падальщики, особенно зимой, во многом зависят от тигров и леопардов — их успешные охоты обеспечивают пропитание и для таких птиц.

В свою очередь вороны, которым с воздуха легче заметить останки животных, могут своим карканьем «подсказывать» хищникам местоположение чужих добыч и погибших животных. В таких случаях при встрече тигров и ворон последние держатся на расстоянии, на ветках деревьев.