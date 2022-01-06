Житель Владивостока опрокинул «джимника» в обрыв, а после сделал атмосферное фото на «перевертыше»

"От красоты слег" - пишут подписчики. Фото: instagram.com/nikitazollotarev/

Житель Владивостока поделился в соцсетях атмосферной фотографией: на фоне красивого заката он сидит на своем заваленном на бок джипе Сузуки Джимни.

Пост в Инстаграм мужчина сопроводил поучительным текстом.

«Что тут скажешь - не катайтесь дети по сопкам на «коробке», и тем более не маневрируйте над обрывом! 5 января - я тебя запомнил. П.С. Закат прекрасен», - написал под своим фото пользователь nikitazollotarev в Инстаграм.

Судя по подписи к кадру, фото сделано на сопке Шошина во Владивостоке.

Подписчики стараются поддержать Никиту и восхищаются красотой кадра.