Рождество во Владивостоке отпразднуют двухчасовым концертом на центральной площади

Празднование Православного Рождества пройдет 7 января на центральной площади Владивостока Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 7 января на центральной площади Владивостока пройдет празднование Рождества. Праздничные мероприятия начнутся в полдень и продлятся два часа. На сцене выступят ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, творческие коллективы «Аван-Сцена», «Пластилин», «Метелица», «Резистенс» и другие.

Откроет празднование в 12:00 творческий номер от коллектива «Примавера» и шоу-балета «Ракурс».

Затем со сцены прозвучат слова поздравлений, которые жителям и гостям приморской столицы адресуют представители городской администрации и Владивостокской епархии.

После этого сводный номер «У леса на опушке» представят хореографический ансамбль «Пластилин» (руководитель Елена Брюханова) и ансамбль песни и пляски ТОФ (руководитель Вениамин Царегородцев).

В 12:30 состоится награждение победителей конкурса на лучшую ёлочную игрушку и победителей акции #горки2022.

Также на празднике выступят Дмитрий Калугин, Антонина Токликишвилли, Иван Аньков, Мария Петришина.

Завершит празднование выступление хореографического ансамбля «Резистенс» под руководством Галины Грищук.