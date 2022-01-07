В четверг пять жителей Приморья скончались от Covid-19

Краевой оперштаб предоставил актуальную информацию на 7 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние данные по распространению коронавирусной инфекции в Приморье предоставил оперативный штаб. Так, на пятницу, 7 января, общее количество зараженных Covid-9 в Приморье достигло очередной печальной отметки в 104 264 человека. За последние сутки заразу подхватили еще 233 жителя края.

За все время буйства пандемии вылечиться смогли 87 497 приморцев, а за предыдущий день – 243.

К сожалению, от новой вирусной инфекции скончались 1 584 жителя региона, за последний день погибло пять человек.

В Приморье продолжается кампания по вакцинации населения: в настоящий момент хотя бы одним компонентом привились 910 920 человек – это около 48,5% от всех проживающих в регионе, завершили курс более 703 тысяч жителей края. Отметим, за длинные выходные темпы вакцинации на порядок снизились: в день себе ставит прививку около полутысячи человек, в обычные же дни цифра достигала и пяти тысяч приморцев. Для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы процент вакцинированных достиг отметки в 70-80.

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