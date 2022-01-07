Кто отвечает за это безобразие? Приморцы возмущены отношением к юным жителям одного из городов края

Фото: instagram.com/artem.news.plus

Длинные выходные совсем скоро закончатся и начнутся трудовые будни. Многим жителям Приморья будет что вспомнить, особенно детям из Артема, которые вынуждены кататься по голому асфальту, вместо ледяной горки. Вернее, сама-то горка залита, а вот пространство перед ней – нет. Жители города уже неоднократно жаловались в местную администрацию, но эта мера не помогла, тогда люди решили вынести проблему на всеобщее достояние. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В группе «Новости Артема+» (@artem.news.plus) в Инстаграме меньше суток назад появились занимательные кадры – юные жители города скатываются с ледяной горки, а затем их протаскивает по голому асфальту, и дети падают. Местные пишут, что такое продолжается уже неделю, то есть все январские каникулы, но даже жалобы в мэрию не помогают.

– За состоянием горки в центре города Артема совершенно никто не следит. Во вторник (4 января, – прим. ред.) выложила видео к себе в историю с отметкой нашей администрации. Мне в @artemokrug ответили, что информацию передали специалистам и проверят. Но придя сегодня (6 января, – прим. ред.) снова на эту горку, увидела, что абсолютно ничего так и не изменилось, – пишет возмущенная женщина.

По ее словам, в предыдущие годы такой ситуации не было, ведь каждый вечер, после 22 часов, ответственные лица заливали и каток, и горку. В этом же году получился «ужас и позор».

При этом в комментариях люди отмечают, что наблюдают такое состояние детского объекта уже дольше семи дней – за неделю до нового года ситуация была абсолютно такой же. Не совсем понятно, почему родители все же пускают своих детей на небезопасную горку, но это, конечно, не решает проблему и не снимает ответственности со смотрящих за развлекательной площадкой. Люди же готовы чуть ли не сами разобраться с этим вопросом и самостоятельно залить асфальт.

Добавим, что женщина, отправившая в паблик видео, отметила – в этом году нет платного катка или хотя бы небольшой теплушки, где можно было бы спокойно надеть коньки и оставить вещи:

– Пока переобуешься на морозе, ноги замерзают, что и кататься уже не хочется, а после обувать холодную обувь, тоже не комфортно. Ну почему нельзя все сделать по уму? Кто отвечает за это безобразие?

Под постом местные жители отмечают городскую администрацию, мэра Вячеслава Квона и даже губернатора Приморья Олега Кожемяко. Редакция «Комсомолки» перед публикацией материала обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Артема, где оперативно ответили – проблема уже решена:

– Горку залили ночью.

Горку залили в ночь с 6 на 7 января. Фото: пресс-служба администрации Артема.

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