Может, родители узнают своих детей: приморские ребята нахулиганили в центре города

Фото: instagram.com/bkamen_news

Возмутившая жителей Приморья ситуация произошла в Большом Камне. Там подростки залезли на городскую елку, а также уселись на новогодние фигуры. Фотографии с результатами хулиганских действий оказались в новостном паблике «Большой Камень - Фокино news» (@bkamen_news) в Инстаграме.

На кадрах видно, что человек в белом, раскинув руки в стороны, разместился посреди елки. На следующей фотографии этот же подросток лежит на инсталляции в виде дельфина, а его друг – сел верхом на второй элемент арт-объекта. Самое важное, что стоит отметить, – и елка, и фигурка подключены к электричеству.

Фото: instagram.com/bkamen_news

Приморцы в один голос заявили, что это – не нормально, и посоветовали вылезти из ТикТока. Также многие отметили, что неплохо было бы присутствие полиции на площади, чтобы ничего подобного больше не происходило.

Фото: instagram.com/bkamen_news

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