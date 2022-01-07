Во Владивостоке легковушка влетела в оградительные столбики на опасном участке дороги

Фото: Милана СОКОЛ

Легковой автомобиль Renault Megane («Рено Меган») стал единственным участником аварии во Владивостоке. Скорее всего, причиной происшествия послужила скользкая дорога на повороте переулка Павленко – между остановками Покровский парк и Краевая больница. Участок можно считать опасным, так как ДТП здесь не редкость.

Фото: Милана СОКОЛ

Трехдверное купе угодило в дорожные столбики, от удара авто развернуло на тротуар, а почти вся передняя часть оказалась раскурочена от встречи машины с металлом. О пострадавших «Комсомольской правде – Владивосток» неизвестно.

Фото: Милана СОКОЛ

Редакция также обратилась в пресс-службу ГИБДД за комментарием, однако на момент публикации материала ответа нет.

Фото: Милана СОКОЛ

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