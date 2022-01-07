Пожарные в Рождество спасли из огня шесть жителей Владивостока

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Около полудня в пятницу, 7 января, пожар вспыхнул в десятиэтажном жилом доме по улице Успенского во Владивостоке. Очевидцы сразу позвонили в МЧС, уже через пять минут 23 спасателя на пяти машинах были на месте происшествия.
Разведка показала, что в одной из квартир на четвертом этаже горит мебель, а в других жилых помещениях находятся люди – они не могли выбраться на воздух из-за сильного дыма. 33 человека были эвакуированы, еще шесть – спасены. Погибших и пострадавших нет.
В итоге огонь повредил десять квадратных метров в квартире, специалистам еще предстоит выяснить причину возгорания, виновного в происшествии и оценить ущерб.
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