Пожарные в Рождество спасли из огня шесть жителей Владивостока

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около полудня в пятницу, 7 января, пожар вспыхнул в десятиэтажном жилом доме по улице Успенского во Владивостоке. Очевидцы сразу позвонили в МЧС, уже через пять минут 23 спасателя на пяти машинах были на месте происшествия.

Разведка показала, что в одной из квартир на четвертом этаже горит мебель, а в других жилых помещениях находятся люди – они не могли выбраться на воздух из-за сильного дыма. 33 человека были эвакуированы, еще шесть – спасены. Погибших и пострадавших нет.

В итоге огонь повредил десять квадратных метров в квартире, специалистам еще предстоит выяснить причину возгорания, виновного в происшествии и оценить ущерб.

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