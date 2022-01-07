В полуразрушенном доме сгорел приморец

Выгоревшее помещение. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Трагедия на пожаре произошла в Партизанске поздно вечером в среду. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело человека, причины смерти и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить специалистам.

Примерно в 23 часа 5 января в МЧС Партизанска поступил звонок о возгорании в многоквартирном доме. Одноэтажное здание по улице Короткая частично разрушено, однако там проживали люди. 17 спасателей на трех машинах выдвинусь по указанному адресу, когда они прибыли, одна квартира была полностью в огне, в итоге пламя уничтожило 50 жилых «квадратов».

Во время разбора и проливки конструкции пожарные обнаружили тело мужчины. На место сразу же были вызваны сотрудники следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю. Они провели осмотр помещения и начали доследственную проверку.

– По предварительным данным мужчина злоупотреблял спиртными напитками и курил в помещении. Кроме того, в квартире обнаружен обогреватель, – отметили в пресс-службе Следкома.

Специалистам двух ведомств предстоит определить обстоятельства смерти мужчины, причины пожара, виновное лицо и ущерб.

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