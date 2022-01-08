В некоторых районах Приморья 8 января выпадет небольшой снег

В дальневосточной столице осадки не наблюдаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погоду в Приморье 8 января определяют атмосферные фронтальные разделы. Наблюдается переменная облачность, местами небольшой снег. Северо-западный умеренный ветер. Столбики термометров показывают -3...-14°C.

Во Владивостоке отсутствуют осадки, есть небольшая облачность. Умеренный северо-западный ветер, вечером станет сильным. Температура -5...-7°C.

В Уссурийске без осадков, наблюдается переменная облачность. Северо-западный слабый до умеренного ветер. Температура воздуха -7...-9°C.

В Находке небольшая облачность, осадки отсутствуют. Порывы северо-западного ветра слабые до умеренных. Столбики термометров показывают -1...-3°C.

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