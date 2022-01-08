Владивостокцы обеспокоены судьбой собаки, которую неизвестные прятали в мешок в центре города

Приморцы ругают автора видео, который не помог животному. Фото: принтскрин видео, instagram.com/primamedia

Жителей дальневосточной столицы напугало видео, снятое в центре города. На кадрах неизвестные заворачивают собаку в мешок или ткань.

В социальных сетях житель Владивостока поделился роликом, который ужаснул многих людей. На видео мужчины-азиаты словно пытаются спрятать собаку в желтый мешок. Как предположил оператор, животное передал местный житель. Неизвестно, является ли горожанин хозяином пса. Дальнейшая судьба четвероногого также остается под вопросом.

Люди не остались равнодушны и высказали беспокойство о собаке. Многие также возмутились, что автор ролика ничего не предпринял, а только снимал происходящее на телефон.

- Какой ужас. Мне кажется, я бы не смогла мимо пройти, несмотря на последствия.

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