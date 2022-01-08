За минувшие сутки в Приморье 4 человека скончались от коронавируса

В Приморье от коронавируса вакцинировались более 910 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб Приморья опубликовал новые данные заболеваемости COVID-19. По информации на 8 января в крае зафиксировали 246 случаев заболевания. За все время пандемии вирусом заразились 104 510 приморцев.

К счастью, побороть болезнь смогли 343 жителя Приморья, всего 87 840 человек. Есть и печальная статистика. По данным на 8 января COVID-19 унес жизни 3 приморцев. За все царствование болезни скончались 1 588 человек.

В крае продолжается активное вакцинирование граждан. Как минимум первый компонент прививки сделали 911 109 жителей Приморья.

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