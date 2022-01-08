В Большом Камне произошла авария на подстанции, из-за которой жители остались без света

В Большом Камне отключили свет из-за аварии на подстанции. Фото: instagram.com/bkamen_news

Жители Большого Камня сообщили, что сегодня, 8 января, взорвалась местная подстанция. Об этом приморцы рассказали в социальных сетях.

По информации жителей, произошла авария на подстанции «Новый мир». Из-за инцидента некоторые люди остались без света.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой ДРСК, чтобы выяснить подробности.

- 8 января, в 13:16 зафиксировано аварийное отключение на электроподстанции «Новый мир». В настоящий момент энергетики завершают восстановительные работы. Ориентировочно до 17:00 электроснабжение потребителей будет полностью восстановлено.

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