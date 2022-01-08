В Находке сосульки на крыше жилого дома чуть не убили девочку

Большие сосульки в Находке пугают жителей дома на Дзержинского, 40. Фото: instagram.com/nhk__24

Жители Находки в социальных сетях пожаловались на сосульки, которые угрожают жизням местных жителей. Девочка едва не погибла, ее спас охранник магазина.

По информации приморцев, с дома на улице Дзержинского, 40, сосульки падают на автомобили и прохожих. На фотографии видно, что ледяные шипы не маленькие и могут серьезно навредить человеку. Как рассказали очевидцы, юная жительница города могла погибнуть, если бы ее не спас охранник местного ювелирного магазина.

В комментариях люди посоветовали обратиться в управляющую компанию, но жители дома уже звонили, и это не дало никаких результатов.

- К сожалению, эта проблема там вечная. Мы там пожили, жути натерпелись.

Однако не все разделили всеобщее возмущение и негодование и предложили жильцам самим сбить сосульки с крыши.

Жалоба в социальные сети дала свои плоды – спустя несколько часов после публикации фотографий опасных сосулек, появилась информация о том, что к дому пригнали автовышку.

Жалобы жителей не остались без внимания. Фото: instagram.com/nhk__24

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