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Владивосток9 января 2022 0:59

Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье в последний выходной январских каникул

Впечатление испортит сильный ветер
Екатерина ТИХАЯ
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Метеобстановка в крае на 9 января.

Метеобстановка в крае на 9 января.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

В воскресенье, 9 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -3...-16°C, информирует портал «Примпогода».

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -11...-13°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -13...-15°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -6...-8°C.

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