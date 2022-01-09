Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье в последний выходной январских каникул

Метеобстановка в крае на 9 января.
Фото: Дарья НАУМЕЦ
В воскресенье, 9 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -3...-16°C, информирует портал «Примпогода».
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -11...-13°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -13...-15°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -6...-8°C.
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