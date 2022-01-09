Коронавирус унес жизни еще 4 приморцев

Оперативные данные на 9 января. Фото: Ксения Высотина

Актуальную информацию по распространению коронавируса в Приморье опубликовал краевой оперативный штаб. Так, на утро воскресенья, 9 января, заболело 104 753 жителя региона, за последний день болезнь подтвердили у 243 человек.

Выздороветь сумели 87 985 приморцев, за минувшие сутки с заразой справились 145 заболевших.

К сожалению, 1 592 человека погибли от ковида, по прошедший день умерли четыре человека.

В Приморье продолжается кампания по вакцинации населения – для создания коллективного иммунитета надо, чтобы привилось 80 процентов людей. В настоящее время хотя бы один компонент вакцины поставили 911 465 человек, а это 48,5 процента.

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