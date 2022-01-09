Пьяный приморец без прав уходил от полиции по встречной полосе, где едва не спровоцировал ДТП

Нарушитель в попытке уйти от погони выехал на встречную полосу. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Целая коллекция правонарушений на дороге привела молодого жителя Артема к уголовному делу. Среди проступков и повторная езда без прав, и попытка скрыться от полиции, и опасные маневры на полосе встречного движения, и состояние алкогольного опьянения. Руководитель пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю Ирина Сырова рассказала, что именно совершил парень, и что его ждет дальше.

По информации полиции, экипаж ДПС ГИБДД патрулировал улицы Артема, когда заметил машину Toyota Crown – водитель ехал с нарушением ПДД. Инспекторы попробовали остановить авто, но человек за рулем проигнорировал требование полицейских. Более того, он добавил газу и попытался скрыться от постовых. Он выехал на встречную полосу и едва не спровоцировал аварию.

Полицейские начали погоню и вскоре остановили машину в районе улицы Уткинской. Как оказалось, за рулем был 24-летний житель города. Сотрудники ГИБДД предложили парню пройти медицинское освидетельствования на состояние опьянения, но тот отказался. А вскоре выяснилось, что у него нет водительских прав, и более того, он даже не обучался в автошколе. Вишенкой на торте во всей этой истории стало и то, что авто не зарегистрировано в Госавтоинспекции в установленном порядке.

В итоге сотрудники ГИБДД догнали и остановили машину. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В отделении полиции на парня составили восемь административных протоколов:

- по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения),

- по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции),

- по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства),

- по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ (Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением),

- по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности),

- по части 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ (Повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке),

- по части 1 статьи 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство),

- по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками).

Молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Но и это не все – в прошлом году полицейские неоднократно привлекали нерадивого водителя к ответственности, составляли протоколы, в итоге ему выписывали штрафы, которые он не соизволил оплатить. Из-за этого на жителя Артема составили еще один административный протокол, на этот раз по части 2 статьи 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в срок).

Также оказалось, что недавно парня уже привлекали к ответственности за пьяное вождение без прав. Тогда суд отправил приморца за решетку на десять суток.

За повторную пьяную выходку на молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Сейчас машина парня находится на стоянке временного задержания, а он сам ждет решения суда.

В отношении молодого жителя Артема составлено девять административных протоколов и одно уголовное дело. Фото: УМВД России по Приморскому краю

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