Многокилометровая пробка сковала важную приморскую трассу

Архив «КП».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Автомобильная пробка растянулась на несколько километров на трассе по дороге к Международному аэропорту Владивосток, вдоль поселка Угловое. Затор начинается перед развязкой около ТРК «Приморское кольцо» и строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». По рассказам других водителей, причиной затрудненного движения послужили большегрузы и авария из трех машин.
Затор между аэропортом и строительным гипермаркетом растянулся на несколько километров.
Фото: Яндекс.Карты
Жители Приморья рекомендуют ехать через Артем, чтобы не стоять в пробке. Однако можем отметить, что ситуация начала улучшаться – красный цвет затора на картах начал меняться на желтый.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.