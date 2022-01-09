Многокилометровая пробка сковала важную приморскую трассу

Архив «КП». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобильная пробка растянулась на несколько километров на трассе по дороге к Международному аэропорту Владивосток, вдоль поселка Угловое. Затор начинается перед развязкой около ТРК «Приморское кольцо» и строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». По рассказам других водителей, причиной затрудненного движения послужили большегрузы и авария из трех машин.

Затор между аэропортом и строительным гипермаркетом растянулся на несколько километров. Фото: Яндекс.Карты

Жители Приморья рекомендуют ехать через Артем, чтобы не стоять в пробке. Однако можем отметить, что ситуация начала улучшаться – красный цвет затора на картах начал меняться на желтый.

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