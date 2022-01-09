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Владивосток9 января 2022 5:40

Многокилометровая пробка сковала важную приморскую трассу

Причиной затора послужили большегрузы и авария
Екатерина ТИХАЯ
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Архив «КП».

Архив «КП».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобильная пробка растянулась на несколько километров на трассе по дороге к Международному аэропорту Владивосток, вдоль поселка Угловое. Затор начинается перед развязкой около ТРК «Приморское кольцо» и строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». По рассказам других водителей, причиной затрудненного движения послужили большегрузы и авария из трех машин.

Затор между аэропортом и строительным гипермаркетом растянулся на несколько километров.

Затор между аэропортом и строительным гипермаркетом растянулся на несколько километров.

Фото: Яндекс.Карты

Жители Приморья рекомендуют ехать через Артем, чтобы не стоять в пробке. Однако можем отметить, что ситуация начала улучшаться – красный цвет затора на картах начал меняться на желтый.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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