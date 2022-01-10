Порядка 50 домов отключат от водоснабжения во Владивостоке 10 и 18 января

Расписание опубликовал "Примводоканал" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Примводоканал отключит водоснабжение у части домов 10 и 18 января, сообщили на сайте организации.

Как стало известно "КП-Владивосток", с 9 до 19 часов водоснабжения не будет у домов на Громова, 2,4,6,8,10; Невельского, 11,13,15,17, Каплунова,8. Сотрудники ведут работы по устранению аварию на магистрали.

18 января с 9 до 17 часов пройдут плановые работы по адресам: Краснознамённый переулок 3-12; Лазо 12-28; Семеновская 30-36; Суханова 20а, 3; Уборевича 10-14; Фонтанная 36.

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